Финландец в болница след падане в Гармиш-Партенкирхен

Финландският скиор Елиан Лехто е пострадал по време на тренировка на спускане поради прекомерно топлото време в Гармиш-Партенкирхен. Той е транспортиран с хеликоптер до болницата, където е настанен в интензивно отделение.

„Елиан е получил наранявания на гърдите и долните крайници, които изискват наблюдение в болницата. Травмите обаче не са животозастрашаващи. Той е в съзнание и комуникира нормално. Състоянието му се следи в болницата и по-нататъшни действия ще бъдат решени в следващите дни“, каза Ристо Кемппайнен, лекарят на финландския отбор, цитиран от Yle.

Днес температурата в Гармиш надхвърли 15°C по време на втората тренировка за утрешното спускане от Световната купа в Гармиш. Пресслужбата на ФИС съобщи, че поради прогнозата за времето за уикенда, стартът на мъжките състезания (спускане утре и супергигантски слалом в неделя) е изместен с половин час напред.

Снимки: Gettyimages