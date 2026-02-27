Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Леон Драйзайтъл: Нямахме подходящ план за Олимпиадата

Леон Драйзайтъл: Нямахме подходящ план за Олимпиадата

  • 27 фев 2026 | 13:08
  • 86
  • 0
Леон Драйзайтъл: Нямахме подходящ план за Олимпиадата

Капитанът Леон Драйзайтъл смята, че германският отбор по хокей на лед не е имал подходящ план за Олимпийските игри и допълни, че очакванията към състава са били твърде високи, пише агенция ДПА.

Тимът на Германия се надяваше на медал от Игрите в Милано-Кортина, но отпадна от Словакия на четвъртфиналите миналата седмица.

„На това ниво е трудно, ако не всички са на една и съща вълна и не всеки знае как искаме да играем“, коментира нападателят на Едмънтън Ойлърс Драйзайтъл след победата с 8:1 над Лос Анджелис Кингс в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

“Отне ни твърде много време, за да разберем какви сме като отбор и как искаме да играем“, каза още той и добави, че това е насочено към всички - от играчи до треньори, но в крайна сметка „ние, играчите, сме там и трябва да покажем най-доброто си представяне на леда“.

Леон Драйзайтъл допълни, че очакванията към германския отбор са били твърде високи, като се има предвид, че е имал по-малко състезатели от НХЛ в редиците си от конкурентите. Германия спечели сребро през 2018 година, когато играчи от НХЛ не участваха в турнира.

„Никога преди не бяхме играли в такава схема и имахме шестима хокеисти от НХЛ. Това обаче не означава, че имахме отбор от суперзвезди“, каза германецът.

Драйзайтъл - знаменосец за родината си на церемонията по откриването на Игрите призна, че очакванията в самия тим също са били високи. „Имаме много, много добър отбор с голям потенциал. За съжаление не успяхме да се представим така, както трябваше“, завърши той.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 27 фев 2026 | 08:16
  • 447
  • 0
Кристина Григорова с победа в кратката програма на Държавното по фигурно пързаляне

Кристина Григорова с победа в кратката програма на Държавното по фигурно пързаляне

  • 27 фев 2026 | 01:25
  • 650
  • 0
Троян награди Милена Тодорова и Владимир Илиев

Троян награди Милена Тодорова и Владимир Илиев

  • 26 фев 2026 | 16:32
  • 3148
  • 1
Лора Христова номинирана за най-изненадващо представяне на Олимпиадата

Лора Христова номинирана за най-изненадващо представяне на Олимпиадата

  • 26 фев 2026 | 15:17
  • 2908
  • 3
Над 200 участници на Държавното по фигурно пързаляне в София

Над 200 участници на Държавното по фигурно пързаляне в София

  • 26 фев 2026 | 13:00
  • 387
  • 0
Дъкс победиха Ойлърс и осигуриха на треньора си Жоел Куенвил победа №1000 в НХЛ

Дъкс победиха Ойлърс и осигуриха на треньора си Жоел Куенвил победа №1000 в НХЛ

  • 26 фев 2026 | 11:12
  • 679
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Спартак (Варна)

Арда 0:0 Спартак (Варна)

  • 27 фев 2026 | 12:45
  • 2959
  • 7
Започна жребият за осминафиналите в Шампионската лига - следете тук

Започна жребият за осминафиналите в Шампионската лига - следете тук

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 8643
  • 1
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 4031
  • 5
Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия

Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия

  • 27 фев 2026 | 11:53
  • 2425
  • 3
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 6199
  • 7
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 2846
  • 10