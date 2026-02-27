Леон Драйзайтъл: Нямахме подходящ план за Олимпиадата

Капитанът Леон Драйзайтъл смята, че германският отбор по хокей на лед не е имал подходящ план за Олимпийските игри и допълни, че очакванията към състава са били твърде високи, пише агенция ДПА.

Тимът на Германия се надяваше на медал от Игрите в Милано-Кортина, но отпадна от Словакия на четвъртфиналите миналата седмица.

„На това ниво е трудно, ако не всички са на една и съща вълна и не всеки знае как искаме да играем“, коментира нападателят на Едмънтън Ойлърс Драйзайтъл след победата с 8:1 над Лос Анджелис Кингс в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

“Отне ни твърде много време, за да разберем какви сме като отбор и как искаме да играем“, каза още той и добави, че това е насочено към всички - от играчи до треньори, но в крайна сметка „ние, играчите, сме там и трябва да покажем най-доброто си представяне на леда“.

Леон Драйзайтъл допълни, че очакванията към германския отбор са били твърде високи, като се има предвид, че е имал по-малко състезатели от НХЛ в редиците си от конкурентите. Германия спечели сребро през 2018 година, когато играчи от НХЛ не участваха в турнира.

„Никога преди не бяхме играли в такава схема и имахме шестима хокеисти от НХЛ. Това обаче не означава, че имахме отбор от суперзвезди“, каза германецът.

Драйзайтъл - знаменосец за родината си на церемонията по откриването на Игрите призна, че очакванията в самия тим също са били високи. „Имаме много, много добър отбор с голям потенциал. За съжаление не успяхме да се представим така, както трябваше“, завърши той.