Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Алберт Попов: Още не съм изпълнил най-голямата си мечта

Алберт Попов: Още не съм изпълнил най-голямата си мечта

  • 26 фев 2026 | 00:46
  • 202
  • 0

Състезателят по ски алпийски дисциплини Алберт Попов заяви, че ще участва и на следващите Олимпийски игри, защото мечтата му, свързана с тях, все още не е изпълнена. 

„Изключително съм горд, че съм в тази зала с толкова големи имена, звезди и хора за пример. Много хубави неща се изказаха. Олимпийските игри са една моя мечта, която все още не съм изпълнил. Ще продължа да я гоня. Тя ме зарежда и със сигурност ще направя още една Олимпиада и се надявам там да си го върна“, каза Попов след церемонията по награждаването в анкетата “Спортист на годинатa” за 2025 година, където той се нареди трети в класирането.

Попов добави, че въпреки че резултаът на Игрите не е отговорил на очакванията му, е доволен от подхода си - да атакува и да рискува от самото начало.

Алберт Попов е спортист номер 3 на България
Алберт Попов е спортист номер 3 на България

„Не исках да съм просто поредният скиор, който иска да стигне до финала. Аз исках да се боря за нещо повече“, посочи той.

Алберт Попов коментира и широко обсъжданите през седмицата условия на трасето. По думите му за хората, които не следят всяка тренировка и състезание в алпийските дисциплини, ситуацията може да не е изглеждала толкова проблемна, но организаторите не са подготвили писта, която да издържи, а в тези условия не са се виждали добре „дупките и следите“.

Според него именно това е довело и до многото отпаднали състезатели - „когато не виждаш, преценката ти е една, а когато отидеш в завоя, се случва нещо, което не очакваш“.

Алберт Попов: В момента Витоша е един паметник, който само гледаме и му се радваме отдалеч
Алберт Попов: В момента Витоша е един паметник, който само гледаме и му се радваме отдалеч

„Слаломът си е руска рулетка. Ако рискуваш – печелиш, ако не рискуваш - не печелиш“, каза още Попов, като определи дисциплината като една от най-рисковите.

По темата за Витоша той изрази увереност, че промяна е възможна, ако усилията продължат: „Щом се борим и не сме се отказали, нещата ще се променят. Въпросът е кога и как“. 

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Тервел Замфиров: Надявам се да съм здрав, да се забавлявам, да стана успешен ветеринарен лекар и добър човек!

Тервел Замфиров: Надявам се да съм здрав, да се забавлявам, да стана успешен ветеринарен лекар и добър човек!

  • 25 фев 2026 | 21:24
  • 936
  • 1
Сидни Кросби ще бъде извън леда поне месец

Сидни Кросби ще бъде извън леда поне месец

  • 25 фев 2026 | 21:04
  • 579
  • 1
Алберт Попов е спортист номер 3 на България

Алберт Попов е спортист номер 3 на България

  • 25 фев 2026 | 20:30
  • 574
  • 2
Тервел Замфиров е Спортист №4 на България за 2025 година

Тервел Замфиров е Спортист №4 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:17
  • 874
  • 1
Атанас Фурнаджиев: Инвестициите в спорта са инвестиции в бъдещето на нашите деца

Атанас Фурнаджиев: Инвестициите в спорта са инвестиции в бъдещето на нашите деца

  • 25 фев 2026 | 19:20
  • 486
  • 0
Специална награда за Малена Замфирова, Радо Янков и БФСки

Специална награда за Малена Замфирова, Радо Янков и БФСки

  • 25 фев 2026 | 19:08
  • 492
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 29549
  • 70
Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

  • 26 фев 2026 | 00:02
  • 17130
  • 82
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

  • 26 фев 2026 | 00:39
  • 13939
  • 28
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 17233
  • 71
Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

  • 25 фев 2026 | 20:35
  • 6104
  • 7
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 10510
  • 2