Алберт Попов: Още не съм изпълнил най-голямата си мечта

Състезателят по ски алпийски дисциплини Алберт Попов заяви, че ще участва и на следващите Олимпийски игри, защото мечтата му, свързана с тях, все още не е изпълнена.

„Изключително съм горд, че съм в тази зала с толкова големи имена, звезди и хора за пример. Много хубави неща се изказаха. Олимпийските игри са една моя мечта, която все още не съм изпълнил. Ще продължа да я гоня. Тя ме зарежда и със сигурност ще направя още една Олимпиада и се надявам там да си го върна“, каза Попов след церемонията по награждаването в анкетата “Спортист на годинатa” за 2025 година, където той се нареди трети в класирането.

Попов добави, че въпреки че резултаът на Игрите не е отговорил на очакванията му, е доволен от подхода си - да атакува и да рискува от самото начало.

„Не исках да съм просто поредният скиор, който иска да стигне до финала. Аз исках да се боря за нещо повече“, посочи той.

Алберт Попов коментира и широко обсъжданите през седмицата условия на трасето. По думите му за хората, които не следят всяка тренировка и състезание в алпийските дисциплини, ситуацията може да не е изглеждала толкова проблемна, но организаторите не са подготвили писта, която да издържи, а в тези условия не са се виждали добре „дупките и следите“.

Според него именно това е довело и до многото отпаднали състезатели - „когато не виждаш, преценката ти е една, а когато отидеш в завоя, се случва нещо, което не очакваш“.

„Слаломът си е руска рулетка. Ако рискуваш – печелиш, ако не рискуваш - не печелиш“, каза още Попов, като определи дисциплината като една от най-рисковите.

По темата за Витоша той изрази увереност, че промяна е възможна, ако усилията продължат: „Щом се борим и не сме се отказали, нещата ще се променят. Въпросът е кога и как“.