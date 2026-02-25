България загуби с дузпи от Хърватия във втория си мач от световното първенство по хокей на лед за жени

Националният отбор на България загуби с 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) след дузпи от домакина Хърватия във втория си мач от световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А".

В Загреб българките, които са новак в групата, показаха много храбра игра и малко не им стигна, за да разочароват тима на "ватрените".

Стефани Стоянова даде аванс на българския отбор след само четири минути игра, но малко преди края на първия период Петра Щиперски изравни за хърватките.

Във втората и третина, както и в продължението от пет минути нов гол не падна, въпреки че българската врата бе подложена на много сериозен натиск, а вратарката Моника Недялкова завърши с фантастичните 49 спасявания.

При наказателните удари за България точна бе единствено Мария Руневска, докато за хърватския тим вкараха Дуня Матич, Ана Бауман и Диана Столар.

В класирането след два кръга България е на последното шесто място с 1 точка. Хърватия е на пета позиция с 2 точки. Лидер е съставът на Турция с 6 точки. Следващият двубой за българките е в четвъртък срещу състава на Тайланд.