Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. България загуби с дузпи от Хърватия във втория си мач от световното първенство по хокей на лед за жени

България загуби с дузпи от Хърватия във втория си мач от световното първенство по хокей на лед за жени

  • 25 фев 2026 | 01:31
  • 105
  • 0
България загуби с дузпи от Хърватия във втория си мач от световното първенство по хокей на лед за жени

Националният отбор на България загуби с 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) след дузпи от домакина Хърватия във втория си мач от световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А".

В Загреб българките, които са новак в групата, показаха много храбра игра и малко не им стигна, за да разочароват тима на "ватрените".

Стефани Стоянова даде аванс на българския отбор след само четири минути игра, но малко преди края на първия период Петра Щиперски изравни за хърватките.

Във втората и третина, както и в продължението от пет минути нов гол не падна, въпреки че българската врата бе подложена на много сериозен натиск, а вратарката Моника Недялкова завърши с фантастичните 49 спасявания.

При наказателните удари за България точна бе единствено Мария Руневска, докато за хърватския тим вкараха Дуня Матич, Ана Бауман и Диана Столар.

В класирането след два кръга България е на последното шесто място с 1 точка. Хърватия е на пета позиция с 2 точки. Лидер е съставът на Турция с 6 точки. Следващият двубой за българките е в четвъртък срещу състава на Тайланд.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Новите нидерландски олимпийски шампиони бяха посветени в рицарство и приети в Ордена на Оранйе-Насау

Новите нидерландски олимпийски шампиони бяха посветени в рицарство и приети в Ордена на Оранйе-Насау

  • 24 фев 2026 | 17:09
  • 2334
  • 3
Дарина Богданова завоюва бронз на Европейското по ски бягане на "Спешъл Олимпикс"

Дарина Богданова завоюва бронз на Европейското по ски бягане на "Спешъл Олимпикс"

  • 24 фев 2026 | 16:25
  • 300
  • 0
Стела Янчовичина единствена ще представя България на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

Стела Янчовичина единствена ще представя България на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

  • 24 фев 2026 | 15:11
  • 5123
  • 1
Анатолий Замфиров: Министерството не е в състояние да ни гарантира подготовката никъде в България

Анатолий Замфиров: Министерството не е в състояние да ни гарантира подготовката никъде в България

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 1409
  • 2
Алберт Попов: В момента Витоша е един паметник, който само гледаме и му се радваме отдалеч

Алберт Попов: В момента Витоша е един паметник, който само гледаме и му се радваме отдалеч

  • 24 фев 2026 | 13:26
  • 6053
  • 9
Олимпийското знаме се завърна на френска земя

Олимпийското знаме се завърна на френска земя

  • 24 фев 2026 | 11:16
  • 759
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 33906
  • 176
Трансферният прозорец в България официално затвори

Трансферният прозорец в България официално затвори

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 77566
  • 87
Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

  • 24 фев 2026 | 23:51
  • 14643
  • 57
Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 43782
  • 6
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 17783
  • 17
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 22544
  • 34