Балтанов: Не е нормално при 0:0 да тръгваме вабанк и да се оголваме толкова отзад

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов предупреди футболистите си след нулевото равенство в Монтана, че не е нормално в последните минути да тръгват вабанк в предни позиции и да се оголват толкова много.

“Виждах, че преди мача всички бяха мотивирани. Имахме ситуации. Не е нормално при 0:0 да тръгваме вабанк и да се оголваме толкова отзад. Трябва да има баланс. Теренът не позволяваше да се игпрае бърз и качествен футбол, но имахме ситуациите. Искаме да доминираме всеки мач. Много на крак искахме топката и ще се опитаме да го променим още в следващия мач.

Знам, че тук е негостоприемен стадион за Ботев последните години, но това не ни оправдава. Трябваше да излезем и да притискаме съперника. Да завъртаме топката, но го правехме по-бавно. Второто полувреме вкарахме по-високи хора да има атаки и центрирания. Изпуснахме няколко шанса, но извличаме позитивите.

Непрекъснато разговарям с играчите и съм при тях. Надявам се, че разбират всеки един детайл. След мача с Лудогорец казах, че съм горд. Днес се стараха на лошия терен. Емерсон знаем каква е неговата сила, да изоплзва скорост. Той искаше повече на крак, а силата му е скоростта.

В следващия мач ще искам доминация, създаване на положения и баланс, защото днес ако Монтана бе разгърнал по-добре атаките си, можеше да отбележи", каза Балтанов.