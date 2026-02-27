Популярни
Изцяло американски полуфинал в Акапулко: Тиафо срещу Накашима

  • 27 фев 2026 | 10:12
  • 394
  • 1

Франсис Тиафо и Брандън Накашима ще се изправят един срещу друг в спор за място на финала на турнира от сериите ATP 500 в Акапулко. Това стана ясно след приключването на четвъртфиналните двубои в четвъртък.

Брандън Накашима постигна обрат срещу шестия поставен в схемата Валентин Вашеро. Американецът спечели срещата с 2:6, 6:2, 6:3 за 1 час и 47 минути, за да си осигури място в следващата фаза.

Франсис Тиафо достигна до първия си полуфинал за 2026 г., след като отстрани италианеца Матиа Белучи с 6:3, 6:4. Двубоят продължи 1 час и 46 минути. Това е най-доброто класиране на Тиафо в Акапулко, където досегашният му връх бе четвъртфинал през 2023 г.

