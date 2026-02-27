Маркова с 1/2-финал на сингъл, Господинова ще играе за титлата на двойки в Баня Лука

Рая Маркова се класира за полуфиналите на сингъл, а Моника Господинова се класира за финала на двойки при девойките на турнир от категория J30 в Баня Лука, Босна и Херцеговина.

Маркова елиминира на четвъртфиналите на сингъл Ана Чачхунашвили (Грузия) без игра, а преди това постигна две двусетови победи. За място на финала Маркова ще играе срещу Еда-Лара Сачирович (Босна и Херцеговина).

Моника Господинова загуби на четвъртфиналите в оспорван мач с 4:6, 6:3, 2:6 от Ива Йеркoвич (Хърватия), след като преди това бе записала две поредни победи.

Господинова обаче се класира за финала в надпреварата на двойки. Българката и Сукрие Езги Акьол (Турция), поставени под №1, се наложиха на полуфиналите с 6:3, 6:4 над Ана Чачхунашвили (Грузия) / Лусия Вояк (Хърватия), а в спор за титлата ще играят срещу вторите поставени чехкини Анна Янцарикова / Нела Падрносовa.