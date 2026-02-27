Популярни
Цанко Цанков влиза в ледената битка на Световното първенство

  • 27 фев 2026 | 16:54
  • 239
  • 1
Най-добрият български състезател в ледени и открити води Цанко Цанков заминава за Оулу, Финландия, където предстои Световното първенство по зимно плуване, най-мащабното в историята на този екстремен спорт.

Очаква се в шампионата да се включат над 2000 състезатели от цял свят, което поставя рекорд по брой участници и гарантира изключително силна конкуренция. Събитието ще бъде широко отразено от международни медии и спортни канали.

Цанко Цанков ще стартира в ролята на действащ световен шампион, след като на последното световно първенство в Талин, Естония ( 2024 г), завоюва два златни медала в дисциплините 200 и 450 метра свободен стил, както и бронзово отличие, утвърждавайки се като един от водещите плувци в световното зимно плуване.

Във Финландия българинът отново ще се състезава в коронните си дисциплини – 200 и 450 метра свободен стил, където ще се изправи срещу най-силните състезатели в света.

Подготовката му преминава по план и е напълно готов за предстоящите стартове.

„Мисля, че съм много добре подготвен и изключително мотивиран. Вече имам опит, а и медалите от последната Световна купа ми дават увереност, но в никакъв случай успокоение. Конкуренцията в Оулу тази ще бъде наистина жестока, но отивам с ясната цел да дам максимума от себе си и да защитя медалите си от Талин. Плуването ще бъде в езеро в централната част на града, като условията ще бъдат подобни на полския Гдиня и ще има много лед. Водата ще бъде под нула градуса, а в момента температурата на въздуха е минус 15 по Целзий. Благодаря на всички, които ме подкрепят – това ми дава огромна сила,“ заяви Цанко Цанков преди отпътуването си за Финландия.

С участието си на световното първенство в Оулу Цанко Цанков отново ще представи България на най-високо международно ниво и ще се бори за нови отличия в едно от най-предизвикателните спортни състезания в света.

