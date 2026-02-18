Популярни
  • 18 фев 2026 | 10:15
  • 167
  • 0
Златно начало на ветроходния сезон за България

Българската състезателка Александра Лукоянова триумфира в олимпийския клас ILCA 6 на престижната международна регата във Виламура, Португалия. Събитието се проведе за 52-ри път и е част от утвърдения International Carnival Sailing Tournament, който има над половинвековна история и традиции в световния ветроходен календар.

Регатата събра близо 400 състезатели от 18 държави и няколко ветроходни класа , сред които ветроходни величини като Ирландия, Португалия, Румъния, Хонконг, Финландия, Чехия, Нидерландия, Канада, Белгия, Швеция и Испания. В изключително силна международна конкуренция и при предизвикателни океански условия с вятър до 20 възела, Лукоянова доминираше в своя клас и заслужено завоюва първото място не само при жените ,но и в Генералното класиране !

Това е първа регата за сезона за българската състезателка, която демонстрира отлична форма още в началото на годината. Победата във Виламура е силна заявка за предстоящите международни стартове и потвърждение за нейната стабилност и израстване на международната сцена.

Александра Лукоянова се състезава за Яхт клуб Черноморец Бургас и националния отбор на България. Треньорският екип и Саша работят целенасочено за постигане на високи резултати в европейските и световни първенства през сезона.

С този успех България записва престижна международна победа в един от олимпийските ветроходни класове и затвърждава присъствието си сред водещите нации в ILCA 6.

