Регатата "Трети март" открива ветроходния сезон у нас

Със 70-ото издание на най-старата българска регата „Трети март“, което ще се проведе от 1 до 3 март в акваторията на Варненското езеро, ще бъде открит ветроходният сезон, съобщиха организаторите.

Надпреварата е за гребно-ветроходни лодки „Ял-6”. Състезанието се посвещава на годишнината от Освобождението на България от Османско владичество, като в нея традиционно участват екипажи от всички ветроходни центрове в страната.

По програма откриването е на 1 март в 11:00 часа, а час по-късно е първият възможен предупредителен сигнал за деня. На 2 и 3 март първите възможни стартове са насрочени за 10:00 часа. Награждаването на победителите е на 3 март от 16:00 часа.

Организатори на проявата са Спортен клуб „Черно море - Бриз” и Морски клуб „Приятели на морето”- Варна, с финансовата подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.