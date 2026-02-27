Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Известен журналист с интересни разкрития за трансфери в Sesame НБЛ

Известен журналист с интересни разкрития за трансфери в Sesame НБЛ

  • 27 фев 2026 | 16:10
  • 250
  • 0
Известен журналист с интересни разкрития за трансфери в Sesame НБЛ

Известният спортен журналист Камен Алипиев - Кедъра предизвика сериозен интерес с пост в социалната мрежа Фейсбук, разкривайки слухове около последните трансфери в Sesame Национална баскетболна лига.

"Резултатите в турнира за купата на България и паузата за националния отбор активизираха трансферния пазар. Няколко клуба решиха да направят още промени в съставите си. Според агенция “Кедър и приятели” съвсем скоро в НБЛ отново ще заиграе Джон Флорвиъс, който този път ще облече екипа на Спартак. Плевенчани преговарят и с Брендън Янг, а при договорка с доскорошния национал, може да изгори един от гардовете им. Дочува се, че от отбора е освободен Маюм Буом. Освен с Филип Бакич, Миньор ще се раздели и с Константин Паисиев и ще вземе един или двама нови чужденци. Оказа се, че и присъствието на Травис Макконико на мачовете за купата не е само приятелско посещение, но изненадващо той може да се озове в Балкан, за сметка на това лидерите в шампионата ще се разделят с Джамари Блекмън и може би с новото попълнение Джейлън Джонсън.", коментира Кедъра.

Мачовете от българското първенство се подновяват на 4 март, като тогава ще се изиграят всички пет мача от второто завъртане в родния шампионат.

