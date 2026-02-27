Популярни
  3. НБА глоби Антъни Едуардс и Дезмънд Бейн

НБА глоби Антъни Едуардс и Дезмънд Бейн

  • 27 фев 2026 | 11:28
  • 97
  • 0
НБА глоби Антъни Едуардс и Дезмънд Бейн

Звездата на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс беше глобен с 25 000 долара от НБА за хвърляне на топка към трибуните, съобщава АП.

Инцидентът се случи след сирената за край на първото полувреме при победата на Минесота като гост над Портланд Трейл Блейзърс със 124:121 във вторник. Тогава след пропуск от страна на домакините, Едуардс овладя топката и я изстреля към коша в другия край на терена. Във видеото, публикувано от НБА, се вижда как топката удря един от служителите в залата по главата.

24-годишният играч натрупа глоби за общо 420 000 долара през миналия сезон за общо осем нарушения, като сред тях преобладаваше нецензурен език в интервютата след двубоите.

От Лигата санкционираха и гарда Дезмънд Бейн от Орландо Меджик със същата сума за идентично провинение в мача срещу Лос Анджелис Лейкърс, спечелен със 110:109 през същия ден.

Снимки: Gettyimages

