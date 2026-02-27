Първа среща за 2026 по проекта за дигитално управление SHOOTER се проведе през изминалата седмица

В рамките на два изключително продуктивни дни бяха оценени постигнатите до момента резултати и бяха съгласувани следващите стъпки, съгласно програмата на SHOOTER. Дискусиите бяха насочени към подобряване на ефективността и взаимната свързаност на различните модули в дигиталната платформа Digital Toolbox, с фокус - тяхното въздействие върху управлението на клубове, администрирането на съдии и цялостното управление на спортните състезанията.

Представители на баскетболните централи на Косово, Ирландия и Испания имаха възможност да разкажат за въвеждането на новите дигитални системи и модули в ежедневните им процеси и дейности от първо лице, за предизвикателствата, адаптацията и обратната връзка след цифровизиране на някои от отделите.

От страна на БФ Баскетбол, Виктория Петрова - специалист по комуникации и ПР, представи резултатите от проведена анкета сред над 120 представители на различни звена, гравитиращи около баскетбола в 4-те организации-партньори по проекта, концентрирана върху нуждата от дигитални инструменти, дигитална зрялост и проблемите, които биха решили те. В специална сесия, българските участници споделиха детайли отнсно проучване на тема "Бъдещето пред нас - приложение на дигиталните технологии в спорта", което е базирано на научни публикации, статии, анализи и интервюта със специалисти от спортни организации, експерти по дигитални технологии в спорта и представители на компании за спортни данни.

Проектът SHOOTER, в който БФ Баскетбол участва, заедно с федерациите на Ирландия, Каталуния, Косово и компанията Оптимал Уей, е фокусиран върху възможността да се предоставят на европейските баскетболни федерации необходимите дигитални инструменти и компетенции за повишаване на оперативната ефективност, подобряване на управлението и вземането на решения чрез база данни. Чрез разработването на цялостен Дигитален инструментариум и внедряването на усъвършенствана система за управление проектът подкрепя прехода от традиционни административни модели към интегрирани, напълно дигитализирани процеси за управление на състезанията.

От страна на БФ Баскетбол участие взеха Лили Борисова - Мениджър Дигитализация и Иновации, Виктория Петрова - Комуникации и ПР и Красимира Петрова - Финанси.

Като следваща стъпка се предвижда организирани срещи с различни фокус групи - съдии, треньори, администратори, родители, медии и др., за да се събере специфична информация за нуждите на тези групи при изграждане на дигитален инструментароум.

Проектът SHOOTER се ръководи от Баскетболна федерация на Каталуния и Optimal Way, в партньорство с Българска федерация по баскетбол, Basketball Ireland и Косовска баскетболна федерация, и се финансира от Erasmus+.

Снимка: БФБаскетбол