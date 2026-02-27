Хюстън надви Орландо след 40 точки на Кевин Дюрант, Сан Антонио не спира с победите

Хюстън Рокетс измъкна победата срещу Орландо Меджик със 113:108 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Кевин Дюрант записа най-доброто си постижение за сезона с 40 точки, 26 от които дойдоха през второто полувреме, а "Ракетите" заличиха изоставане от 19 точки за по-малко от четири минути след серия от 21:0. Така тексасци затвърдиха третата си позиция в Западната конференция с баланс 37-21, докато Меджик са седми на Изток с 31-27.

Към 40-те си точки, Кевин Дюрант добави 8 борби, както и две откраднати топки. Рийд Шепард се включи с 20 точки от пейката, а Алперен Шенгюн допринесе с 16.

За тима на Орландо, Дезмънд Бейн беше най-резултатен с 30 точки, Паоло Банкеро не беше далеч от трипъл-дабъл, записвайки 19 точки, 9 асистенции и 8 борби, а Уендел Картър завърши с 16 точки.

Сан Антонио Спърс спечели гостуването си срещу Бруклин Нетс със 126:110 за 43-тата си победа през сезона, с което се доближи на само две от лидера в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър. „Шпорите“ излязоха напред в резултата едва 13 секунди след началото на срещата и не изпуснаха преднината си в нито един момент.

Джулиан Шемпейн поведе Сан Антонио с 26 точки, включително 6 тройки, Стефон Касъл се отчете с 18 точки, а Ди'Арън Фокс и Девин Васел добавиха по 14.

За „Мрежите“ най-добър беше Майкъл Портър с дабъл-дабъл от 25 точки и 14 борби, а Дани Улф и Дей'Рон Шарп завършиха с по 14 точки.

Финикс Сънс надделя над Лос Анджелис Лейкърс със 113:110 в друг мач от тази нощ. Играейки без големите си звезди и най-добри реализатори - Девин Букър и Дилън Брукс, срещу отбор на „Езерняците“ в пълен състав, Сънс все пак успяха да се поздравят с успеха, благодарение на добрата стрелба от тройката на Грейсън Алън и Колин Гилеспи. Така „Слънцата“ се изравниха със своя калифорнийски съперник с 34 победи, но заради двете си поражения повече се нареждат плътно зад тях на седмото място Западната конференция.

Грейсън Алън вкара 6 тройки и общо 28 точки, а Колин Гилеспи завърши със също толкова успешни опита отдалеч и 21 точки.

За Лейкърс Лука Дончич записа 41 точки и по 8 борби и асистенции, ЛеБрон Джеймс добави 15 точки, а Остин Рийвс се отчете с 14 точки, но пропусна шанса си да изравни резултата в последната секунда на мача и да го прати в продължение.

Кон Кнупел постигна рекорд за най-много тройки през сезона за новобранец, след като вкара 207-ата си стрелба от далечно разстояние при победата на Шарлът Хорнетс срещу Индиана Пейсърс със 133:109. Новобранецът завърши срещата с 209 тройки, дошли след общо 59 мача, с което подобри рекорда на Кийгън Мъри от сезон 2022/23, когато крилото на Сакраменто Кингс вкара 206 в 80 двубоя.

Брендън Милър беше най-резултатен в двубоя с 33 точки и 7 борби за „Стършелите“. Кон Кнупел завърши с 28 точки, ЛаМело Бол записа 20 точки и 8 асистенции, а Муса Диабате добави 14 точки и 11 борби за дабъл-дабъл.

За Индиана Андрю Нембхард отбеляза 20 точки, Майка Потър записа 19, а Джарес Уокър - 16.

Ню Орлиънс Пеликанс победи Юта Джаз със 129:118 като гост. Садик Бей поведе „Пеликаните“ с 42 точки при 14 от 20 вкарани стрелби, както и 5 от 9 от тройката. Зайън Уилямсън допринесе с 20 точки, а Дежонте Мъри записа 17 точки и 9 асистенции във втория мач след завръщането си от дълго отсъствие.

За Юта най-резултатен беше Ейс Бейли с 23 точки, Брайс Сенсабо добави 20, включвайки се от пейката, а Сви Михайлюк вкара 14.

Снимки: Gettyimages