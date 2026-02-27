Макси подобри рекорд на Алън Айвърсън

Звездният гард на Филаделфия Тайрийз Макси вече е играчът с най-много отбелязани тройки в историята на клуба. При победата срещу Маями Хийт в мач от редовния сезон на НБА (124:117), той реализира 5 изстрела от далечно разстояние от 12 опита. Макси записа 28 точки, 11 асистенции, 5 откраднати топки и 4 борби срещу "Горещите".

С това си постижение Макси изпревари легендата Алън Айвърсън (885) и вече има 887 точни стрелби от зоната за три точки в историята на Сиксърс.

TYRESE MAXEY PASSES ALLEN IVERSON FOR MOST THREES IN 76ERS FRANCHISE HISTORY 🎯



MAXEY IS ONLY 25 🤯 pic.twitter.com/THeZUsk4wp — SportsCenter (@SportsCenter) February 27, 2026

През настоящия сезон 25-годишният баскетболист има средни показатели от 29,1 точки при 46,5% успеваемост от игра и 37,6% от тройката.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages