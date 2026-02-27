Калоян Шиков е полуфиналист на сингъл, а Александър Толев е финалист на двойки в Молдова

Калоян Шиков се класира за полуфиналите на сингъл, а Александър Толев е финалист на двойки при юношите на турнир от категория J100 в Кишинев, Молдова.

Поставеният под №5 в схемата на сингъл Шиков разгроми на четвъртфиналите с 6:2, 6:0 Янку Манолаке (Румъния). Това е трета поредна победа за Калоян на турнира, без да загуби сет. Българинът победи във втория кръг с 6:1, 6:1 Евгений Кафелников (Русия), който е племенник на легендата на световния тенис Евгений Кафелников. За място на финала Шиков ще играе срещу Давид Щефан Бурак (Румъния).

Александър Толев постигна две двусетови победи на сингъл, но на четвъртфиналите загуби от партньора си на двойки и втори поставен Матия Барони (Италия) с 4:6, 0:6.

Българинът обаче се класира за финала в надпреварата на двойки. Толев и Барони, поставени под №1, победиха на полуфиналите със 7:5, 6:1 Иван Самстика (Полша) и Юлиуш Станчик (Полша), а в спор за титлата двамата ще играят срещу вторите поставени в схемата Хригорий Картавенко (Украйна) / Адриан Олтеан Ачакольо (Испания).