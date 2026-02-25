Карлос Насар пред Sportal.bg: Не е сигурно дали ще ходим на Европейското

Спортист номер 1 на България за 2024 година Карлос Насар заяви пред Sportal.bg, че е притеснен за участието си на предстоящото Европейско първенство в Грузия, защото Стефан Ботев продължава да бъде начело на федерацията по вдигане на тежести.

Насар говори пред микрофона на Sportal.bg преди началото на церемонията "Спортист номер 1 на България за 2025 година", като е фаворит за спечелването на приза отново.

"С удоволствие бих приел наградата отново, но не е това най-важното", каза Насар пред Sportal.bg. "Важното е, че спортистите сме събрани на едно място и че сме оценени. Ще си поговорим, ще споделим някои неща...

Радвам се, че отново съм фаворит за наградата. Това означава, че журналистите оценяват огромния труд, който полагам.

Надявам се да свършат проблемите с нашата федерация. Аз лично нямам какво да предприемам. Президент още е Стефан Ботев, който още трупа разходи и не открива никакви приходи. Той води федерацията към дъното, а на треньорите ще е много трудно да кажат на своите деца и своите състезатели, че нямат пари да ги пращат на състезания. Треньорите на клубовете се организираха за протести и аз заставам зад тях.

Алтернативите са, че Асен Златев иска да вземе федерацията и да реши всички проблеми. Стефан Ботев трябва да каже какви са му намеренията или просто да отстъпи. Той не е предоставил отчет на ММС и не се вижда откъде ще намери каквито и да е приходи, така че ситуацията е много странна.

Аз не съм спирал подготовката. Досега бях в Девин, а сега ще продължа на Белмекен. Ще продължа във Варна, защото Европейското първенство също ще е на морска височина, след което ще видим дали изобщо ще се ходи в Грузия.

Не можем да не отчетем успехите на волейболистите, те заслужават респект. Един играч стана втори в света и той също ще е напред в класацията - Алекс Николов - желая му успех.

Пожелавам на спортистите да се радват на успехите си, а на малките деца - да не спират да мечтаят, защото със здрав труд мечтите се сбъдват", каза Насар.