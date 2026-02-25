Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Карлос Насар пред Sportal.bg: Не е сигурно дали ще ходим на Европейското

Карлос Насар пред Sportal.bg: Не е сигурно дали ще ходим на Европейското

  • 25 фев 2026 | 17:45
  • 2243
  • 0

Спортист номер 1 на България за 2024 година Карлос Насар заяви пред Sportal.bg, че е притеснен за участието си на предстоящото Европейско първенство в Грузия, защото Стефан Ботев продължава да бъде начело на федерацията по вдигане на тежести.

Насар говори пред микрофона на Sportal.bg преди началото на церемонията "Спортист номер 1 на България за 2025 година", като е фаворит за спечелването на приза отново.

"С удоволствие бих приел наградата отново, но не е това най-важното", каза Насар пред Sportal.bg. "Важното е, че спортистите сме събрани на едно място и че сме оценени. Ще си поговорим, ще споделим някои неща...

Радвам се, че отново съм фаворит за наградата. Това означава, че журналистите оценяват огромния труд, който полагам.

Надявам се да свършат проблемите с нашата федерация. Аз лично нямам какво да предприемам. Президент още е Стефан Ботев, който още трупа разходи и не открива никакви приходи. Той води федерацията към дъното, а на треньорите ще е много трудно да кажат на своите деца и своите състезатели, че нямат пари да ги пращат на състезания. Треньорите на клубовете се организираха за протести и аз заставам зад тях.

Алтернативите са, че Асен Златев иска да вземе федерацията и да реши всички проблеми. Стефан Ботев трябва да каже какви са му намеренията или просто да отстъпи. Той не е предоставил отчет на ММС и не се вижда откъде ще намери каквито и да е приходи, така че ситуацията е много странна.

Аз не съм спирал подготовката. Досега бях в Девин, а сега ще продължа на Белмекен. Ще продължа във Варна, защото Европейското първенство също ще е на морска височина, след което ще видим дали изобщо ще се ходи в Грузия.

Не можем да не отчетем успехите на волейболистите, те заслужават респект. Един играч стана втори в света и той също ще е напред в класацията - Алекс Николов - желая му успех.

Пожелавам на спортистите да се радват на успехите си, а на малките деца - да не спират да мечтаят, защото със здрав труд мечтите се сбъдват", каза Насар.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Успешно начало за Калояна Налбантова в Мюлхайм

Успешно начало за Калояна Налбантова в Мюлхайм

  • 25 фев 2026 | 15:32
  • 1127
  • 0
Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 18:29
  • 7258
  • 18
Кристина Златева с престижно трето място на Световния турнир в Лас Вегас

Кристина Златева с престижно трето място на Световния турнир в Лас Вегас

  • 25 фев 2026 | 13:07
  • 769
  • 0
Пловдив даде силен старт на сезона на републиканските първенства на НФБ за 2026

Пловдив даде силен старт на сезона на републиканските първенства на НФБ за 2026

  • 25 фев 2026 | 13:02
  • 493
  • 0
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 24768
  • 82
Ралица Гаджева завърши на 12-о място на сабя на ЕП по фехтовка за младежи и девойки

Ралица Гаджева завърши на 12-о място на сабя на ЕП по фехтовка за младежи и девойки

  • 25 фев 2026 | 01:01
  • 770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 18:29
  • 7258
  • 18
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 269
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 2156
  • 1
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 6900
  • 6
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 25958
  • 30
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 34806
  • 60