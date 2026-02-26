Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Ховентут обяви трансфера на Джабари Паркър

Ховентут обяви трансфера на Джабари Паркър

  • 26 фев 2026 | 16:38
  • 376
  • 0
Ховентут обяви трансфера на Джабари Паркър

Трансферът на Джабари Паркър в испанския клуб Ховентут бе официализиран. Отборът от Лига Едеса привлече в редиците си американеца, като 30-годишното тежко крило, високо 203 см, ще играе за тима от Бадалона до края на настоящия сезон. Паркър пристига под наем от сръбския гранд Партизан.

Американецът започна сезона в белградския отбор, но постепенно загуби мястото си в ротацията на треньорския щаб. В Евролигата той записа участие в 15 срещи, в които постигна средни показатели от 7,7 точки и 2,5 борби за 19,2 минути на паркета.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Барцокас посочи кога ще видим отново в игра Везенков

Барцокас посочи кога ще видим отново в игра Везенков

  • 26 фев 2026 | 11:52
  • 7032
  • 4
Доминация на домакините на старта на 29-ия кръг в Евролигата

Доминация на домакините на старта на 29-ия кръг в Евролигата

  • 25 фев 2026 | 23:26
  • 4971
  • 1
Цървена звезда се подсилва с 22-годишен сърбин

Цървена звезда се подсилва с 22-годишен сърбин

  • 25 фев 2026 | 17:20
  • 833
  • 0
Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

  • 24 фев 2026 | 16:19
  • 1298
  • 1
Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

  • 24 фев 2026 | 16:13
  • 1157
  • 0
Нов трус в Евролигата: Хезоня напуска Реал заради скандал с треньора?

Нов трус в Евролигата: Хезоня напуска Реал заради скандал с треньора?

  • 24 фев 2026 | 15:55
  • 1042
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 15364
  • 90
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 8066
  • 61
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 36163
  • 29
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 42605
  • 27
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 11679
  • 13
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6872
  • 0