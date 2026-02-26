Ховентут обяви трансфера на Джабари Паркър

Трансферът на Джабари Паркър в испанския клуб Ховентут бе официализиран. Отборът от Лига Едеса привлече в редиците си американеца, като 30-годишното тежко крило, високо 203 см, ще играе за тима от Бадалона до края на настоящия сезон. Паркър пристига под наем от сръбския гранд Партизан.

Американецът започна сезона в белградския отбор, но постепенно загуби мястото си в ротацията на треньорския щаб. В Евролигата той записа участие в 15 срещи, в които постигна средни показатели от 7,7 точки и 2,5 борби за 19,2 минути на паркета.

Снимки: Gettyimages