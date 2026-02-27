Венцеслав Иванов: Бдин е фактор

Утре, Ком (Берковица) гостува на Бдин (Видин) в междуобластна квалификация на Северозападна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

„Много труден ще е предстоящия двубой. Имаме минимална преднина пред съперника в първенството на Северозападната Трета лига. Но Бдин винаги е фактор. Могат да победят всеки. За нас приоритет е шампионата. Добре ще е обаче да спечелим мача, който ще играем утре във Видин. В него, ще разделим поравно игровото време на футболистите, които по-малко участваха досега в контролите. Ивайло Иванов и Цветан Петков пропускат срещата заради наказания“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.