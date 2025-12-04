Венцеслав Иванов: Удовлетворени сме, предстои да надградим

Ком (Берковица) е приятната изненада на първия дял от настоящото първенство на Северозападната Трета лига. Селекцията на Венцеслав Иванов финишира на трето място. Той коментира представянето пред Sportal.bg .

„Сега сме по-добре в сравнение с миналия много тежък сезон за нас. И тогава имахме по-високи цели, знаем причините, заради които не свършихме набелязаното. Сега сме удовлетворени. Доволен съм от представянето ни в мачовете – контролите, за първенството и двубоя за купата на България. В тях играхме срещу добри отбори и допуснахме само четири загуби. Най-радващото е, че през лятото успяхме да запазим футболистите си. Те показаха през настоящия сезон, че не сме сбъркали като ги взехме в Ком. Не сме привърженици на текучество – нон стоп селекция. След края на миналото първенство ни напуснаха само двама основни футболисти. Единственият опитен от новопривлечените Ивайло Иванов пасна на отбора ни. Другите нови бяха по двама юноши от Монтана и от Академията за футболно развитие София. Друг положителен фактор е, че провеждахме пълноценен тренировъчен процес с всички налични футболисти. За мачовете, винаги бяхме в пълен състав. Едва преди двубоите от групата отпадаха по четирима, петима играчи. През пролетта ще се опитаме да надградим“.