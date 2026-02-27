Иван Станчев: Черно море винаги е изграждал добри футболисти

В понеделник, Волов-Шумен 2007 ще играе с втория отбор на Черно море във Варна. Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой срещу поредните таланти от реномираната школа на Черно море. Млади момчета, с безспорен потенциал, подготвени и амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Респект и уважение към „моряците“. Нямаме обаче притеснения. Дори напротив, очакваме мача с нетърпение. На лице са предпоставки за надиграване, хубав динамичен двубой. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.