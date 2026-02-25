Георги Какалов: Мечтая да бъда треньор на Ботев и знам, че ще успея

Бившият футболист на Ботев (Пловдив) – Георги Какалов, сподели в подкаста FootballStorycast, че мечтае един ден да бъде старши треньор на „канарчетата“. В момента любимецът на жълто-черната публика работи в школата на клуба и развива млади таланти.

„Мечтата ми е да бъда на треньор на любимия си отбор – Ботев Пловдив. Това ще е сбъдната мечта за мен. Това е нещо, което трябва да си извоюваш, трябва да работиш и да се трудиш. Трябва да докажеш, че ти си човекът, който може успее да направи нещо запомнящо се за хората и за клуба. Много съм далече и не смятам, че съм готов. Искам да работя и знам, че ще успея един ден, когато съм напълно готов. Не искам да разочаровам хилядите хора. Когато отида някъде, искам да оставя следа. Дай Боже, да имам тази възможност. Само да сме живи и здрави“.