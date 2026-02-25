Популярни
Лъчо Балтанов остава начело на Ботев

  • 25 фев 2026 | 10:09
Намери ли си Ботев Пловдив нов треньор? Това се питаха всички фенове на "канарчетата" след победата над Лудогорец с 2:1 на "Колежа". Лъчезар Балтанов остава начело на "жълто-черните" и за гостуването на Монтана, съобщават колегите от "Тема Спорт".

Георги Какалов: Мечтая да бъда треньор на Ботев и знам, че ще успея

Двубоят е в петък от 15:15 ч. Почти сигурно, при успех и на стадион "Огоста" от временен, 37-годишният бивш футболист ще се превърне в постоянен вариант за поста. Клубът ще използва УЕФА Про лиценза на Петър Пенчев. Балтанов вече е бил начело на първия тим, но в момента е треньор в школата.

Той вече втори сезон се е впуснал в треньорското поприще. Балтанов започна в дубъла на "жълто-черните", а след това бе в щаба на първия тим. Ролята на бившият юноша на Левски за успеха над Лудогорец е по-скоро психологическа. Той е успял да успокои тима след слабия старт на сезона и най-вече загубата с 0:3 на "Герена" и отпадането от Локомотив Пловдив за Купата на България. В първия пролетен кръг Ботев не успя да победи Берое у дома - 0:0.

