Валери Свиленов: От нас зависи

  • 27 фев 2026 | 07:22
  • 271
  • 0

Утре Ботев (Ихтиман) приема утре Славия II (София). Срещата е от 21-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Не чертаем дългосрочни планове и не калкулираме. Съсредоточаваме се върху всеки двубой. Предстоящият ще е много труден. Съседи сме в класирането. Срещу нас е противник, в чийто състава са млади, подготвени футболисти. Несериозно е да си помислим дори за подценяване. От нас зависи как ще се представим. Трябва да подходим максимално отговорно, в което не се съмнявам. Целта е ясна – победа“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев

