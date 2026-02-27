Валери Свиленов: От нас зависи

Утре Ботев (Ихтиман) приема утре Славия II (София). Срещата е от 21-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Не чертаем дългосрочни планове и не калкулираме. Съсредоточаваме се върху всеки двубой. Предстоящият ще е много труден. Съседи сме в класирането. Срещу нас е противник, в чийто състава са млади, подготвени футболисти. Несериозно е да си помислим дори за подценяване. От нас зависи как ще се представим. Трябва да подходим максимално отговорно, в което не се съмнявам. Целта е ясна – победа“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.