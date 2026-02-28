Мартин Копривленски гостува в "Sportal Fight Club" преди първата му битка за 2026

Мартин Копривленски се завръща на ринга на 21-и март.

22-годишният кикбоксьор ще оглави първото издание на международната бойна верига "Elite Fighting Arena". Младият представител на фамилията Копривленски влиза в планиран за пет рунда двубой срещу съперник, който не познава вкуса на загубата в професионалния кикбокс.

Съперник на Копривленски ще бъде Валентино Валенте, който има 10 победи в 10 професионални срещи.

Пред редактора в медията ни, Борис Тонев, Копривленски разкри детайли около подготовката си за сблъсъка с италианеца. Част от тренировките на шампиона на MAX FIGHT в категория до 77 килограма преминаха в родината на муай тай - Тайланд.

В студиото на Sportal.bg боецът на СК "Армеец" сподели също, че е трогнат, че е удостоен с честта да оглави бойната гала, на която пионерката на женския кикбокс в България, Теодора Кирилова, ще направи своя бенефис.

Вижте какво разказа Копривленски за плановете си за 2026 и уроците, които е получил от световната шампионка по муай тай Теодора Кирилова: