Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Мартин Копривленски гостува в "Sportal Fight Club" преди първата му битка за 2026

Мартин Копривленски гостува в "Sportal Fight Club" преди първата му битка за 2026

  • 28 фев 2026 | 10:43
  • 306
  • 0

Мартин Копривленски се завръща на ринга на 21-и март.

22-годишният кикбоксьор ще оглави първото издание на международната бойна верига "Elite Fighting Arena". Младият представител на фамилията Копривленски влиза в планиран за пет рунда двубой срещу съперник, който не познава вкуса на загубата в професионалния кикбокс.

Съперник на Копривленски ще бъде Валентино Валенте, който има 10 победи в 10 професионални срещи.

Пред редактора в медията ни, Борис Тонев, Копривленски разкри детайли около подготовката си за сблъсъка с италианеца. Част от тренировките на шампиона на MAX FIGHT в категория до 77 килограма преминаха в родината на муай тай - Тайланд.

В студиото на Sportal.bg боецът на СК "Армеец" сподели също, че е трогнат, че е удостоен с честта да оглави бойната гала, на която пионерката на женския кикбокс в България, Теодора Кирилова, ще направи своя бенефис.

Вижте какво разказа Копривленски за плановете си за 2026 и уроците, които е получил от световната шампионка по муай тай Теодора Кирилова:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:06
  • 1479
  • 0
Официално: Усик срещу Верхувен на 23 май в Египет

Официално: Усик срещу Верхувен на 23 май в Египет

  • 28 фев 2026 | 02:37
  • 8043
  • 9
България има седем полуфиналисти на Купа „Странджа“

България има седем полуфиналисти на Купа „Странджа“

  • 27 фев 2026 | 22:34
  • 1427
  • 1
Виктор Крашевски преди SENSHI 30: При мен няма скучни битки, обещавам победа

Виктор Крашевски преди SENSHI 30: При мен няма скучни битки, обещавам победа

  • 27 фев 2026 | 20:50
  • 721
  • 1
Звездите на SENSHI с тренировка преди екшъна във Варна

Звездите на SENSHI с тренировка преди екшъна във Варна

  • 27 фев 2026 | 20:42
  • 578
  • 0
Константин Стойков пред Sportal.bg: Сърбят ме ръцете да вляза на ринга на SENSHI 30 GRAND PRIX

Константин Стойков пред Sportal.bg: Сърбят ме ръцете да вляза на ринга на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 27 фев 2026 | 20:39
  • 5189
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 344
  • 3
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 6150
  • 55
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2102
  • 5
Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

  • 28 фев 2026 | 07:30
  • 2362
  • 0
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:06
  • 1479
  • 0
Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

  • 28 фев 2026 | 01:30
  • 7432
  • 5