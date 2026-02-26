Популярни
  Тотнъм
  2. Тотнъм
Потър се надява Кулушевски да може да играе за Швейция в плейофа за Мондиал 2026

  26 фев 2026
Атакуващият полузащитник на Тотнъм Деян Кулушевски не е играл през този сезон, след като през май претърпя операция на пателата. Селекционерът на Швеция Греъм Потър се надява Деян Кулушевски и Александър Исак да бъдат на линия за ключовия полуфинален бараж за Световното първенство срещу Украйна. В момента и двамата са извън терените, като съществуват опасения, че двубоят в края на март може да се окаже твърде скоро и за двамата играчи.

Кулушевски все още не е играл за „шпорите“ през този сезон, след като през май претърпя операция на коляното. Потър предостави актуална информация за възможната наличност на двамата за решаващия сблъсък.

„В момента просто стискаме палци и се надяваме някои от тези момчета да се завърнат. Но ако не, ще трябва да намерим решение с наличните играчи“, заяви той.

В началото на месеца наскоро уволненият мениджър на Тотнъм Томас Франк намекна, че завръщането на Кулушевски не е непосредствено предстоящо. Процесът на рехабилитация за бившата млада звезда на Ювентус е изпълнен с възходи и падения, а от Spurs не са склонни да оказват натиск върху 25-годишния играч, въпреки сериозността на настоящата им ситуация във Висшата лига.

Кулушевски не е играл за Швеция от ноември 2024 г., когато отбеляза два гола и направи асистенция при разгрома над Азербайджан с 6:0. Той също така беше капитан на скандинавците в пет от шестте им мача в Лигата на нациите на УЕФА, което подчертава неговата важност за националния отбор.

За съжаление на Потър, Исак също е далеч от завръщане, след като претърпя фрактура на фибулата, която наложи операция през декември при победата с 2:1 над Тотнъм.

