  Дубълът на Левски поиска да му отложат следващия мач

Дубълът на Левски поиска да му отложат следващия мач

  • 26 фев 2026 | 17:44
Гостуването на Септември (Симитли) срещу втория отбор на Левски (София) беше отложено. Срещата от 21-вия кръг на Югозападната Трета лига трябваше да се проведе тази събота, 28-ми февруари, от 14:00 часа на терен 2 на стадион „Георги Аспарухов“.

Двубоят обаче няма да се състои по план, тъй като „сините“ са пожелали да бъде отложен заради липсващи футболисти, които са на лагер с националния отбор до 19 години. Мачът ще се изиграе в средата на следващия месец, като по-късно ще бъде обявена точната дата.

