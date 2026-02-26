Бащата на братята Бол напомни за себе си с ново дръзко изказване

Бащата на братята Бол - ЛаВар, изрази силното си желание да види и двамата си синове да носят екипа на Шарлът Хорнетс. Никой не иска да види братята Бол обединени в „Града на кралицата“ повече от техния баща.

В своя подкаст Big Baller Podcast ЛаВар Бол заяви, че е развълнуван от възможността да види ЛаМело и Лонзо на паркета с екипа на “Стършелите”.

„Никога не съм ги учил да играят сами. Много хора идват при мен и казват: „О, човече, момчетата се справят добре, ЛаВар“. Аз им отговарям: „Да, справят се добре“. Но никога няма да видите най-доброто от тях, докато не са заедно. Докато това не се случи, ще получавате само бегла представа, но не сте ги гледали да играят по начина, по който съм ги тренирал“, каза той.„Точно това им е нужно, за да направят тази стъпка... Можете да попитате когото и да е, където и да е – те ще се превърнат в най-гледания отбор в историята на НБА”, добави известният със скандалните си изказвания ЛаВар Бол.

Лонзо беше трансфериран от Кливланд Кавалиърс в Юта Джаз като част от сделка с участието на три отбора, включваща и Атланта Хоукс, но впоследствие бившият избор №2 под драфта беше освободен.

Преди това се появиха слухове, че Кавс и Хорнетс са обсъждали сделка, която би изпратила Бол в Шарлът.

В момента Лонзо е свободен агент, като с името му се свързват отбори като Денвър Нъгетс и Голдън Стейт Уориърс.

Но според ЛаВар, Хорнетс трябва да направят всичко възможно, за да обединят синовете му, заради огромния интерес, който биха предизвикали.

„Казвам го, имайки предвид средата, в която се намираме в момента“, заяви Бол-старши. „Хората вече не се нуждаят от ESPN и всички тези предавания. Има твърде много стрийминг, подкасти и всякакви подобни неща. Медийното внимание все още е налице. Точно това имам предвид под най-гледания, най-големия отбор в историята – заради времето, в което живеем, това ни позволява да бъдем такива”, завърши Бол.

