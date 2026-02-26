Три отбора от НБА в момента отговарят на правилото "40-20" на легендарния Фил Джексън

С навлизането на редовния сезон в НБА в своята най-важна фаза, истинските претенденти за титлата вече се очертаха. Според легендарното правило “40-20” на Фил Джексън, само три отбора към момента отговарят на критериите за реален шампионски потенциал – Оклахома Сити Тънър, Детройт Пистънс и Сан Антонио Спиърс.

След като Бостън Селтикс (38-20) претърпя тежка загуба с 84:103 от Денвър Нъгетс в сряда, те не успяха да покрият известния стандарт на легендарния треньор. Според бившия наставник на Чикаго бул и Лос Анджелис Лейкърс, за да бъде един отбор сериозен претендент за титлата, той трябва да достигне 40 победи, преди да допусне 20-ата си загуба за сезона.

Оклахома Сити (45-15) се възползва от историческия си старт от 24-1, въпреки че впоследствие допуснаха повече загуби. Действащите шампиони се стремят да бъдат в пълен състав за плейофите, докато звездите им Шей Гилджъс-Алекзандър (коремна травма) и Джейлън Уилямс (разтежение) все още лекуват контузии.

Детройт сломи Оклахома Сити Тъндър

Водени от феноменалния Виктор Уембаняма, Сан Антонио Спърс (42-16) преживява главоломен възход тази година. С добре балансиран и обещаващ състав около френския суперталант, включващ играчи като Ди’Арън Фокс, Стефон Касъл, Девин Васел и Келдън Джонсън, “Шпорите” са готови да продължат да вдигат шум до края на сезона.

Не на последно място, Детройт Пистънс (43-14) написа една от най-завладяващите истории в последните години. Отборът, който държи рекорда на НБА за най-дълга серия от 28 поредни загуби, сега изненадващо е на върха в Източната конференция, благодарение на лидерството на изгряващата суперзвезда Кейд Кънингам.

За последните 46 години само четири отбора са печелили титлата в НБА, без да покрият правилото “40-20“. Последният такъв случай беше Милуоки Бъкс на Янис Адетокунбо през сезон 2020/21, който беше съкратен до 72 мача заради пандемията от COVID-19.

Само времето ще покаже дали някой от тези три отбора ще изкачи върха в НБА през юни, или пък друг отбор ще опровергае правилото на Джексън и ще се присъедини към редкия списък с изключения.

