Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Три отбора от НБА в момента отговарят на правилото "40-20" на легендарния Фил Джексън

Три отбора от НБА в момента отговарят на правилото "40-20" на легендарния Фил Джексън

  • 26 фев 2026 | 13:53
  • 287
  • 0
Три отбора от НБА в момента отговарят на правилото "40-20" на легендарния Фил Джексън

С навлизането на редовния сезон в НБА в своята най-важна фаза, истинските претенденти за титлата вече се очертаха. Според легендарното правило “40-20” на Фил Джексън, само три отбора към момента отговарят на критериите за реален шампионски потенциал – Оклахома Сити Тънър, Детройт Пистънс и Сан Антонио Спиърс.

След като Бостън Селтикс (38-20) претърпя тежка загуба с 84:103 от Денвър Нъгетс в сряда, те не успяха да покрият известния стандарт на легендарния треньор. Според бившия наставник на Чикаго бул и Лос Анджелис Лейкърс, за да бъде един отбор сериозен претендент за титлата, той трябва да достигне 40 победи, преди да допусне 20-ата си загуба за сезона.

Оклахома Сити (45-15) се възползва от историческия си старт от 24-1, въпреки че впоследствие допуснаха повече загуби. Действащите шампиони се стремят да бъдат в пълен състав за плейофите, докато звездите им Шей Гилджъс-Алекзандър (коремна травма) и Джейлън Уилямс (разтежение) все още лекуват контузии.

Детройт сломи Оклахома Сити Тъндър
Детройт сломи Оклахома Сити Тъндър

Водени от феноменалния Виктор Уембаняма, Сан Антонио Спърс (42-16) преживява главоломен възход тази година. С добре балансиран и обещаващ състав около френския суперталант, включващ играчи като Ди’Арън Фокс, Стефон Касъл, Девин Васел и Келдън Джонсън, “Шпорите” са готови да продължат да вдигат шум до края на сезона.

Не на последно място, Детройт Пистънс (43-14) написа една от най-завладяващите истории в последните години. Отборът, който държи рекорда на НБА за най-дълга серия от 28 поредни загуби, сега изненадващо е на върха в Източната конференция, благодарение на лидерството на изгряващата суперзвезда Кейд Кънингам.

За последните 46 години само четири отбора са печелили титлата в НБА, без да покрият правилото “40-20“. Последният такъв случай беше Милуоки Бъкс на Янис Адетокунбо през сезон 2020/21, който беше съкратен до 72 мача заради пандемията от COVID-19.

Само времето ще покаже дали някой от тези три отбора ще изкачи върха в НБА през юни, или пък друг отбор ще опровергае правилото на Джексън и ще се присъедини към редкия списък с изключения.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Доминация на домакините на старта на 29-ия кръг в Евролигата

Доминация на домакините на старта на 29-ия кръг в Евролигата

  • 25 фев 2026 | 23:26
  • 4915
  • 1
Александър Везенков е на десето място в класацията "Спортист на годината 2025"

Александър Везенков е на десето място в класацията "Спортист на годината 2025"

  • 25 фев 2026 | 19:26
  • 1090
  • 4
Рилски спортист загуби първия четвъртфинален мач в Адриатическата лига

Рилски спортист загуби първия четвъртфинален мач в Адриатическата лига

  • 25 фев 2026 | 18:56
  • 567
  • 0
Цървена звезда се подсилва с 22-годишен сърбин

Цървена звезда се подсилва с 22-годишен сърбин

  • 25 фев 2026 | 17:20
  • 809
  • 0
Кени Аткинсън: С Джеймс Хардън сме по-добър отбор

Кени Аткинсън: С Джеймс Хардън сме по-добър отбор

  • 25 фев 2026 | 16:40
  • 825
  • 0
Павлин Иванов: Както винаги, атмосферата в отбора е страхотна

Павлин Иванов: Както винаги, атмосферата в отбора е страхотна

  • 25 фев 2026 | 15:06
  • 582
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 10095
  • 56
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 8873
  • 26
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 23456
  • 16
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 26952
  • 9
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 8198
  • 10
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 26556
  • 14