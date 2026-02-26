Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Щефан Холц: Все още има много въпроси и НБА трябва да им отговори

Щефан Холц: Все още има много въпроси и НБА трябва да им отговори

  • 26 фев 2026 | 13:28
  • 186
  • 0
Щефан Холц: Все още има много въпроси и НБА трябва да им отговори

Година и половина преди старта на планираната нова лига на Стария континент, която да се провежда съвместно между Международната федерация по баскетбол (ФИБА) и Националната баскетболна асоциация (НБА) - НБА Европа, много неща все още са неясни, според управляващия директор на баскетболната Бундеслига.

„Все още има много въпроси и НБА трябва да им отговори“, коментира Щефан Холц пред агенция ДПА. „Трябва да работим и с другите европейски лиги, за да разработим общо становище, да формулираме въпроси и да заемем позиция“, добави той.

НБА и ФИБА трябва да „направят повече“ в това отношение, пожела шефът на Бундеслигата: „В момента все още има повече въпроси, отколкото отговори.“

Националната баскетболна асоциация планира да стартира европейска лига през октомври 2027 година. Очаква се подробности за участниците, формата и финансовите аспекти да бъдат изяснени до края на март.

Европа вече има успешно състезание на клубно ниво в лицето на Евролигата, но от НБА искат да са „част от събитията“.

В Германия, водещите отбори АЛБА Берлин и Байерн Мюнхен са най-сериозните кандидати за присъединяване към НБА Европа.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Доминация на домакините на старта на 29-ия кръг в Евролигата

Доминация на домакините на старта на 29-ия кръг в Евролигата

  • 25 фев 2026 | 23:26
  • 4915
  • 1
Александър Везенков е на десето място в класацията "Спортист на годината 2025"

Александър Везенков е на десето място в класацията "Спортист на годината 2025"

  • 25 фев 2026 | 19:26
  • 1090
  • 4
Рилски спортист загуби първия четвъртфинален мач в Адриатическата лига

Рилски спортист загуби първия четвъртфинален мач в Адриатическата лига

  • 25 фев 2026 | 18:56
  • 567
  • 0
Цървена звезда се подсилва с 22-годишен сърбин

Цървена звезда се подсилва с 22-годишен сърбин

  • 25 фев 2026 | 17:20
  • 809
  • 0
Кени Аткинсън: С Джеймс Хардън сме по-добър отбор

Кени Аткинсън: С Джеймс Хардън сме по-добър отбор

  • 25 фев 2026 | 16:40
  • 825
  • 0
Павлин Иванов: Както винаги, атмосферата в отбора е страхотна

Павлин Иванов: Както винаги, атмосферата в отбора е страхотна

  • 25 фев 2026 | 15:06
  • 582
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 10080
  • 56
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 8853
  • 26
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 23434
  • 16
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 26914
  • 9
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 8185
  • 10
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 26538
  • 14