Щефан Холц: Все още има много въпроси и НБА трябва да им отговори

Година и половина преди старта на планираната нова лига на Стария континент, която да се провежда съвместно между Международната федерация по баскетбол (ФИБА) и Националната баскетболна асоциация (НБА) - НБА Европа, много неща все още са неясни, според управляващия директор на баскетболната Бундеслига.

„Все още има много въпроси и НБА трябва да им отговори“, коментира Щефан Холц пред агенция ДПА. „Трябва да работим и с другите европейски лиги, за да разработим общо становище, да формулираме въпроси и да заемем позиция“, добави той.

НБА и ФИБА трябва да „направят повече“ в това отношение, пожела шефът на Бундеслигата: „В момента все още има повече въпроси, отколкото отговори.“

Националната баскетболна асоциация планира да стартира европейска лига през октомври 2027 година. Очаква се подробности за участниците, формата и финансовите аспекти да бъдат изяснени до края на март.

Европа вече има успешно състезание на клубно ниво в лицето на Евролигата, но от НБА искат да са „част от събитията“.

В Германия, водещите отбори АЛБА Берлин и Байерн Мюнхен са най-сериозните кандидати за присъединяване към НБА Европа.

Следвай ни:

Снимки: Imago