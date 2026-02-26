Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Никола Йокич посочи кой играч е бъдещето на сръбския баскетбол

Никола Йокич посочи кой играч е бъдещето на сръбския баскетбол

  • 26 фев 2026 | 13:15
  • 405
  • 0
Трикратният най-полезен играч за сезона в НБА Никола Йокич и неговият Денвър Нъгетс се готвят за среща със сънародника му Никола Топич и Оклахома Сити Тънър.

31-годишният Йокич говори откровено за очакването да види Топич, с когото сподели кратък, но емоционален престой в мъжкия национален отбор на Сърбия. Лидерът на Нъгетс също така изказа висока оценка за 20-годишния гард.

„Той е наистина добро момче, много талантлив. Той е бъдещето на сръбския баскетбол“, коментира Йокич.

Никола Топич наскоро се завърна на терена след лечение на рак на тестисите.

„Той се бори за нещо, което беше най-важно и спечели. Надявам се да се видим утре“, заяви Никола Йокич по повод скорошното възстановяване на своя сънародник.

Снимки: Imago

