Бойко Величков: Изостанали сме и има много да наваксваме

Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков, говори след старта на програмата “Мисия Талант”, в която Българският футболен съюз ще си партнира с програмата Double Pass.

“Крайно време беше, закъсняла е, разбира се, но по-добре късно, отколкото никога. Познавам добре детско-юношеския футбол в последните 15-20 години. Използвал съм много трибуни, за да критикувам, но ето нещо, което е важно, което е основополагащо оттук насетне. Най-важният въпрос е качеството, каквото според мен още липсва. Качеството в работата в школите, качеството в принципността - какво е важно, когато работим с деца и юноши, намира ли се балансът между отделните важни неща. Малките детайли, маята, прочитът на отделните компоненти, за да бъдат свързани в система. Тук е голямото предизвикателство - кой как ще съумее, развивайки детско-юношеския футбол, кой ще успее да хване качеството и да го използва”, категоричен е директорът на “червените”.

“Нужна е честност от наша страна, за това докъде и докога ще използваме извиненията “Тук при нас няма как да стане”. Тези хора трябва да бъдат наш партньор, за да може да има честна обратна връзка и ние да черпим от опита им, а не само те да искат, а ние да търсим оправдания да не се случват нещата. Качеството е изключително важно, защото сме изостанали и имаме много да наваксваме”, допълни Величков.