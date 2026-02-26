Разкриха истинската причина Кайри Ървинг да си тръгне от Кливланд

Истинската причина Кайри Ървинг да поиска да напусне Кливланд Кавалиърс през 2017 г. е била намерението му да се изправи срещу ЛеБрон Джеймс и да го победи, а не просто да излезе от сянката му.

Това разкри бившият му съотборник от шампионския отбор на Кавс от 2016 г. Иман Шъмпърт.

В участие в подкаста Club Shay Shay Шъмпърт обясни, че не поставя под въпрос решението на Ървинг, а просто разкрива неговата мотивация.

„Ако познавате Кайри, знаете, че той е фен на Коби. Кайри искаше да победи ЛеБрон. И в това няма нищо лошо. Хората казват: „Това беше глупаво, щях да остана в отбора“. Да, ти би го направил. Ти си такъв тип човек. Но Кайри не е“, заяви Шъмпърт пред Шанън Шарп.

„Кайри разсъждава така: „Единственият начин да бъда коронясан като най-добрият е да победя най-добрия. Трябва да се изправя лице в лице с теб. Не мога да бъда в един отбор с теб“... Защо хората не разбират това и казват: „Трябваше да си преглътне гордостта“? Какво лошо има в това?“.

През 2017 г. Ървинг шокира света на баскетбола, след като стана ясно, че е поискал трансфер от Кавалиърс. Новината беше изненадваща, тъй като той и Джеймс тъкмо бяха извели отбора до три поредни финала в НБА, включително до историческата първа титла за Кливланд година по-рано.

Първоначално се смяташе, че Ървинг иска да има собствен отбор и да излезе от огромната сянка на ЛеБрон. В крайна сметка желанието му беше изпълнено и той беше трансфериран в Бостън Селтикс.

„ЛеБрон е велик. Кайри искаше да го победи“, добави Шъмпърт. „Искаше хората да могат да кажат, че е победил ЛеБрон на най-голямата сцена. Като състезател, какво лошо има в това?“.

Ървинг, който беше избран под №1 в драфта на НБА през 2011 г. от Кавалиърс, игра шест сезона в Кливланд. Той и Джеймс спечелиха заедно титлата през 2016 г., осъществявайки знаменит обрат от 1-3 победи срещу Голдън Стейт Уориърс. Именно Ървинг отбеляза победната тройка над Стеф Къри в решителния седми мач.

В крайна сметка амбициозните планове на Ървинг не се осъществиха. Двугодишният му престой в Селтикс беше разочароващ и той не успя да изведе отбора до върха. През 2018 г. неговият Бостън загуби от Кавалиърс на Джеймс във финалите на Източната конференция. Година по-късно, след като ЛеБрон вече беше преминал в Лос Анджелис Лейкърс, Селтикс на Ървинг отпаднаха от Милуоки Бъкс в полуфиналите на конференцията.

Междувременно, дори след напускането на гарда, ЛеБрон Джеймс почти сам изведе Кавс до нов финал в НБА през 2018 г., където обаче той и съотборниците му бяха надиграни от Голдън Стейт Уориърс.

В момента осемкратният участник в Мача на звездите е ключов играч в Далас Маверикс, но се възстановява от тежка контузия. С Далас Ървинг достигна до финалите на НБА през 2024-а, където отстъпиха с 1-4 пред Бостън Селтикс.

