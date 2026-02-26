Над 200 участници на Държавното по фигурно пързаляне в София

Повече от 200 състезатели във всички възрастови групи ще участват на Държавното първенство по фигурно пързаляне от четвъртък до неделя. Състезанието започва днес от 17:45 часа в Зимния дворец в София с категория Klas III жени.

При жените Klas I прави впечатление отсъствието на олимпийската участничка Александра Фейгин, а заявени са Кристина Григорова, Наталия Пеева и Анастасия Юрчук.

При мъжете Klas I за отличията ще спорят Филип Каймакчиев, Лари Луполоувър, Беат Шумперли и Александър Златков.

Турнирът се провежда със съдействието на PEZ и Nutrino Lab и ще бъде излъчено в ютюб канала на Българска федерация кънки.