  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Над 200 участници на Държавното по фигурно пързаляне в София

Над 200 участници на Държавното по фигурно пързаляне в София

  • 26 фев 2026 | 13:00
  • 204
  • 0
Повече от 200 състезатели във всички възрастови групи ще участват на Държавното първенство по фигурно пързаляне от четвъртък до неделя. Състезанието започва днес от 17:45 часа в Зимния дворец в София с категория Klas III жени.

При жените Klas I прави впечатление отсъствието на олимпийската участничка Александра Фейгин, а заявени са Кристина Григорова, Наталия Пеева и Анастасия Юрчук.

При мъжете Klas I за отличията ще спорят Филип Каймакчиев, Лари Луполоувър, Беат Шумперли и Александър Златков.

Турнирът се провежда със съдействието на PEZ и Nutrino Lab и ще бъде излъчено в ютюб канала на Българска федерация кънки.

