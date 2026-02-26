Дъкс победиха Ойлърс и осигуриха на треньора си Жоел Куенвил победа №1000 в НХЛ

Кътър Готие отбеляза решаващото попадение 1:14 минути преди сирената, а треньорът Жоел Куенвил записа победа номер 1000 в кариерата си при успеха на Анхайам Дъкс с 6:5 срещу Едмънтън Ойлърс. Лео Карлсон вкара веднъж и завърши с три точки за калифорнийците, които изпревариха Едмънтън Ойлърс на второто място в Тихоокеанската дивизия.

CUTTER GAUTHIER SCORES THE GAME-WINNING GOAL! 🤩 pic.twitter.com/l0Q7mLnMhU — NHL (@NHL) February 26, 2026

Иън Муур, Алекс Килърн, Оуел Зелуегер и Бекет Сенеки също вкараха за Дъкс, които са спечелили десет от последните си 12 мача в НХЛ. С победата снощни Куенвил се присъедини към Скоти Боуман (1 244) и двамата са единствените треньори с 1 000 или повече.

Анахайм изостава с пет точки от лидера в дивизията Вегас Голдън Найтс, който спечели с 6:4 срещу Лос Анджелис Кингс. Павел Дорофейев вкара два гола, а останалите бяха дело на Колтън Сисънс, Райли Смит, Брендън Саад и Иван Барбашев.