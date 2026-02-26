Популярни
Никита Кучеров достигна границата от 700 асистенции

  • 26 фев 2026 | 10:16
  • 139
  • 0
Никита Кучеров вкара гол и записа асистенция номер 700 в кариерата си, а Тампа Бей Лайтнинг спечели с 4:2 срещу Торонто Мейпъл Лийфс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Лайтнинг са лидери в Източната конференция с две точки пред Каролина Хърикейнс.

Дясното крило подаде за гол на Гейдж Гонсалвеш във втората третина и по този начин стана 64-ият хокеист в историята със 700 или повече асистенции, както и третият руснак с постижението. Другите двама са Александър Овечкин и Евгени Малкин. Освен това той е вторият най-бърз активен играч, достигнал кота 700.

Кучеров, който също така записа точка в 11-и пореден мач, достигна границата от 30 гола за сезона с попадението за 3:0 в началото на последната третина. Брейдън Пойнт се разписа два пъти и направи асистенция за крайното 4:2.

