Никита Кучеров достигна границата от 700 асистенции

Никита Кучеров вкара гол и записа асистенция номер 700 в кариерата си, а Тампа Бей Лайтнинг спечели с 4:2 срещу Торонто Мейпъл Лийфс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Лайтнинг са лидери в Източната конференция с две точки пред Каролина Хърикейнс.

Дясното крило подаде за гол на Гейдж Гонсалвеш във втората третина и по този начин стана 64-ият хокеист в историята със 700 или повече асистенции, както и третият руснак с постижението. Другите двама са Александър Овечкин и Евгени Малкин. Освен това той е вторият най-бърз активен играч, достигнал кота 700.

In tonight's win over the Leafs, Nikita Kucherov became the second-fastest active player to hit the 700-assist mark in his career⚡️ pic.twitter.com/6tOgVn7CMZ — Sportsnet (@Sportsnet) February 26, 2026

Кучеров, който също така записа точка в 11-и пореден мач, достигна границата от 30 гола за сезона с попадението за 3:0 в началото на последната третина. Брейдън Пойнт се разписа два пъти и направи асистенция за крайното 4:2.