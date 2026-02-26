Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски поздрави Петър Хубчев

Левски поздрави Петър Хубчев

  • 26 фев 2026 | 10:27
  • 110
  • 0
Левски поздрави Петър Хубчев
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

Бившият защитник и бивш старши треньор на Левски Петър Хубчев празнува своя 62-ри рожден ден днес. Кариерата му при "сините" започва през 1989 година, като играе в тима до 1993 година. Двукратен шампион на България (1992/93 и 1993/94 година) и трикратен носител на Купата на страната (1991, 1992 и 1993 година). През 1993 г. е избран за Футболист №2 на България. За Левски има 163 мача и 7 гола във всички турнири.

Петър Хубчев записва 35 мача за националния отбор на България, като дебютира на 25 април 1984 година срещу Гърция. Утвърждава се на поста централен защитник. Той е твърд титуляр в защитата на българския национален тим, с който завоюва бронзов медал на Световното първенство в САЩ през 1994 година, като играе в 7 мача. През 1996 година участва на Европейското първенство в Англия в 2 мача. Последният му мач за националния тим е на 1 септември 1996 година срещу Израел  в Тел Авив (1:2).

През 1994 година е привлечен в германския Хамбургер и носи капитанската лента на отбора. През 1997 година преминава в друг немски тим Айнтрахт (Франкфурт), където завършва и кариерата си на футболист през 2001 година. В Първа Бундеслига на Германия изиграва общо 128 мача и отбелязва 5 гола.

На 38-годишна възраст е помощник-треньор на Айнтрахт (Франкфурт), а след това старши треньор на младежката формация. През 2002 година е помощник на Пламен Марков в българския национален отбор, който се класира за Европейското първенство в Португалия през 2004 година. В края на лятото на 2016 година Петър Хубчев е назначен за треньор на националния отбор на България.

През сезон 2019/2020 година поема Левски, като записва 33 мача, от които 17 победи, 8 равенства и 8 загуби.

"В този специален ден ПФК Левски пожелава на Петър Хубчев преди всичко здраве, сили и спокойствие, които да споделя със своето семейство", написаха от "Герена".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) с нова придобивка

Спартак (Варна) с нова придобивка

  • 26 фев 2026 | 09:43
  • 554
  • 4
От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

  • 26 фев 2026 | 09:26
  • 1812
  • 2
Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 09:24
  • 2327
  • 2
Веласкес закри тренировките на Левски

Веласкес закри тренировките на Левски

  • 26 фев 2026 | 09:23
  • 835
  • 0
ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

  • 26 фев 2026 | 09:17
  • 1028
  • 1
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 5601
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 4907
  • 27
Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

  • 26 фев 2026 | 00:02
  • 48549
  • 108
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

  • 26 фев 2026 | 00:39
  • 45711
  • 42
Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 43379
  • 81
Невероятни развръзки в Шампионската лига

Невероятни развръзки в Шампионската лига

  • 26 фев 2026 | 00:37
  • 24429
  • 10
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 18257
  • 10