Левски поздрави Петър Хубчев

Бившият защитник и бивш старши треньор на Левски Петър Хубчев празнува своя 62-ри рожден ден днес. Кариерата му при "сините" започва през 1989 година, като играе в тима до 1993 година. Двукратен шампион на България (1992/93 и 1993/94 година) и трикратен носител на Купата на страната (1991, 1992 и 1993 година). През 1993 г. е избран за Футболист №2 на България. За Левски има 163 мача и 7 гола във всички турнири.

Петър Хубчев записва 35 мача за националния отбор на България, като дебютира на 25 април 1984 година срещу Гърция. Утвърждава се на поста централен защитник. Той е твърд титуляр в защитата на българския национален тим, с който завоюва бронзов медал на Световното първенство в САЩ през 1994 година, като играе в 7 мача. През 1996 година участва на Европейското първенство в Англия в 2 мача. Последният му мач за националния тим е на 1 септември 1996 година срещу Израел в Тел Авив (1:2).

През 1994 година е привлечен в германския Хамбургер и носи капитанската лента на отбора. През 1997 година преминава в друг немски тим Айнтрахт (Франкфурт), където завършва и кариерата си на футболист през 2001 година. В Първа Бундеслига на Германия изиграва общо 128 мача и отбелязва 5 гола.

На 38-годишна възраст е помощник-треньор на Айнтрахт (Франкфурт), а след това старши треньор на младежката формация. През 2002 година е помощник на Пламен Марков в българския национален отбор, който се класира за Европейското първенство в Португалия през 2004 година. В края на лятото на 2016 година Петър Хубчев е назначен за треньор на националния отбор на България.

През сезон 2019/2020 година поема Левски, като записва 33 мача, от които 17 победи, 8 равенства и 8 загуби.

"В този специален ден ПФК Левски пожелава на Петър Хубчев преди всичко здраве, сили и спокойствие, които да споделя със своето семейство", написаха от "Герена".