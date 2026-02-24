Популярни
Петко Панайотов: В позитивна серия сме и се надяваме тя да продължи, мечтите са безплатни

  • 24 фев 2026 | 21:11
Халфът на ЦСКА Петко Панайотов спечели приза за най-добър млад футболист на годишните награди на ОСК ЦСКА. Той говори след това за представянето на отбора пред медиите.

“Благодаря много за наградата, За мен е чест и привилегия. Тази награда не е само плод на моя труд, а на една голяма група от хора. Благодаря на всички до мен, на моите съотборници, на целия треньорски щаб.

Колективът е много добър. Това помага много за позитивните резултати. Гледаме мач за мач. В позитивна серия сме, надяваме се тя да продължи. Мечтите са безплатни.

Трябва да сме здраво стъпили на земята, Допреди няколко месеца бяхме на много неизгодна позиция за нас. Трябва да се борим за три точки всеки мач. Христо Янев помогна за изграждане на колектива.

Една конкуренция винаги е добре дошла на един пост. Всеки трябва да се бори за титулярно място”, заяви Панайотов.

