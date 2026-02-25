Весела Лечева: 2025-а беше една изключително успешна година за българския спорт

Президентът на БОК Весела Лечева сподели при пристигането си на церемонията за “Спортист на годината 2025”, която можете да проследите на живо в Sportal.bg, че 2025 година е била изключително силна за родния спорт.

“Всеки голям спортист първо трябва да е отдаден на своя любим спорт. Много трудолюбие, много отдаденост, защото нищо не идва даром.

Една изключително успешна година за българския спорт.

Това са едни незабравими Зимни олимпийски игри. Италия се оказа изключително гостоприемен домакин, невероятна атмосфера, която даде възможност и на нашите атлети да се представят по най-добрия начин. Имаме едно наистина талантливо поколение”, сподели Лечева пред нашата медия.

Снимки: Sportal.bg