Дафовска пред Sportal.bg: Трябва да търсим отговорност за политиците

Легендата на българския биатлон Екатерина Дафовска заяви, че тежките условия за развитието на спорта в България засега не спират спортистите ни да постигат успехи, но политиците трябва да поемат отговорност за промяна.

Дафовска говори пред Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".

"Не е лесно за нетрадиционните спортове в България. Вече трябва да търсим някаква отговорност на политиците, защото не може ние постоянно да се борим и да постигаме успехи и да носим медали, а да тренираме в чужбина.

Това са огромни суми пари за подготовка в чужбина. Нашите успехи се изковават в чуждите бази, а тук в България нямаме никакви условия", каза Дафовска, а пълното ѝ интервю вижте във видеото.