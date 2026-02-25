Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  Sportal.bg
  Зимни спортове
  Дафовска пред Sportal.bg: Трябва да търсим отговорност за политиците

Дафовска пред Sportal.bg: Трябва да търсим отговорност за политиците

  • 25 фев 2026 | 18:21
  • 291
  • 1

Легендата на българския биатлон Екатерина Дафовска заяви, че тежките условия за развитието на спорта в България засега не спират спортистите ни да постигат успехи, но политиците трябва да поемат отговорност за промяна.

Дафовска говори пред Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".

"Не е лесно за нетрадиционните спортове в България. Вече трябва да търсим някаква отговорност на политиците, защото не може ние постоянно да се борим и да постигаме успехи и да носим медали, а да тренираме в чужбина.

Това са огромни суми пари за подготовка в чужбина. Нашите успехи се изковават в чуждите бази, а тук в България нямаме никакви условия", каза Дафовска, а пълното ѝ интервю вижте във видеото.

