Веско Маринов: Много голям почитател съм на Лудогорец, Чочев ми е любимец

Една от големите звезди на българската музика - Веселин Маринов, заяви, че ще пътува с Лудогорец за Унгария, защото е голям фен на "орлите". Утре българският шампион ще изиграе своя мач реванш от плейофите в Лига Европа срещу Ференцварош.

“Връзката да съм тук, на летището, е моята любов и това, че съм много голям почитател и фен на Лудогорец. Надявам се да бием и аз да се окажа кадем. Всичко това се случва, защото много обичам футбола и мога да споря с някои от вас за познания по футбол - било то за световния или българския.

Именно тази моя фенска любов към Лудогорец ме е накарала синдикално, без поръчка от ръководството на разградския отбор, да направя химна на клуба, който стана много хубав и мотивира почитатели и футболисти преди всеки мач.

Моят любим футболист е Ивайло Чочев - не само като играч на Лудогорец, но и като български футболист. Има огромни качества. Преди него най-много обичах в българския футбол Мартин Камбуров.

За първи път съм на гостуване с Лудогорец. Много пъти съм бил канен, но винаги съвпадаше с моите концерти. Сега е малко пуст период и се радвам, че мога да пътувам, въпреки че на мен ми е много неудобно, но любовта ми към футбола и че два дни ще говоря с хората само за футбол, ме накара да дойда от София до Пловдив.

След това да пристигнем във Варна и да стоя три-четири часа на пейките, за да хвана самолет за София, може да го направи само някой, който много обича отбора.

При победа ще се зарадвам много. имам приятели от ръководството и ще си говорим за хубави неща", каза Веско Маринов на летището в Пловдив.