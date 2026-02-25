Стадионът на Тотнъм отново ще бъде арена на мачове от NFL

Националната футболна лига (NFL) обяви, че Вашингтон Командърс ще бъдат един от участващите отбори в мачовете от NFL London през 2026-а. Срещата ще се играе на стадион „Тотнъм Хотспър“, който е "домът на NFL" във Великобритания.

Мачовете в Лондон ще бъдат част от рекордните за NFL девет международни срещи през 2026 г., които ще се проведат на четири континента, в седем държави и на осем стадиона.

С над 17 милиона фенове, пазарът във Великобритания е в центъра на глобалната експанзия на NFL вече почти две десетилетия. Повече от три милиона зрители са посетили мачове от редовния сезон в Лондон от 2007 г. насам, като срещите са донесли общ икономически ефект от над 2 милиарда паунда през годините. До момента във Великобритания са изиграни общо 42 мача от редовния сезон.

Джаксънвил Джагуарс бяха обявени като втория отбор, който ще играе в Лондон като „домакин“. Датите, часовете и съперниците за отделните срещи все още не са определени.

„Очакваме с нетърпение да приветстваме Командърс и Джагуарс отново в Лондон като част от международните мачове на NFL през 2026 г.“, заяви генералният мениджър на NFL за Обединеното кралство и Ирландия Хенри Ходжсън. „Мачовете на NFL в Лондон събират фенове от цяла Великобритания и отвъд нея и играят ключова роля както за ангажирането на настоящите ни фенове, така и за привличането на нови аудитории и разрастването на фенската база на NFL на този пазар.“

„Пътуването ни до Мадрид миналия сезон беше лично незабравимо и огромен етап за нашата организация“, каза управляващият партньор на Вашингтон Командърс Джош Харис. „Участието в първия мач от редовния сезон на NFL в Испания и усещането за страстта на феновете беше наистина специално и отново потвърди силата и вълнението около Командърс и NFL в световен мащаб. Лондон е дом на едни от най-страстните спортни фенове в света. Благодарни сме за възможността да донесем Командърс и NFL футбола в този уникален град. Това пътуване е още един важен момент за ангажиране на нови общности, заздравяване на взаимоотношенията и продължаване на разширяването на нашата фенска база във Великобритания и по света.“

Командърс са играли два международни мача от редовния сезон – един в Лондон (2016) и един в Мадрид (2025). Пътуването на Вашингтон до Лондон преди десетилетие завърши с равенство 27:27 срещу Синсинати Бенгалс. В мача срещу Маями Долфинс в Мадрид миналата година – първия мач на NFL, игран в Испания – Командърс бяха считани за „гостуващ“ отбор и загубиха с 13:16 след продължение.