Иван Кочев: Който направи по-малко грешки ще спечели

Марица (Милево) гостува утре на ОФК Хасково. Срещата е четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Познаваме се отлично със съперника. Преди десет дни играхме за първенството. Тогава бихме в Хасково. Предстоящият мач обаче ще е различен. В турнирен двубой всичко може да се случи. Който направи по-малко грешки, е с по-добри шансове да спечели. Дано това да сме ние. Очаквам качествен мач. Ще направим възможното да победим“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).