Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

  • 25 фев 2026 | 14:33
  • 1795
  • 11
Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори за развитието на децата и детско-юношеския футбол у нас. Той коментира и как очакваната категоризация на клубовете ще спомогне за подобряването на работата с младите.

БФС покани методиста на Янтра за регионалната селекция
БФС покани методиста на Янтра за регионалната селекция

„Положително ще бъде, че вече ще се работи по единна методика във всички детско-юношески школи, които влизат в тази категоризация. Дават се насоки на треньорите, дават се насоки на самия клуб, на база инфраструктура, на база тренировъчен процес, на база натоварване. Това се много важни неща за развитието на българския футбол.

Работят 130 федерации. Големи клубове работят с тази фирма, така че ние сме преценили като футболен съюз, че това е изключително важно, за да се промени основата, защото последните години сме обърнали пирамидата на обратно. За нас е важно мъжкия футбол, професионалния и сме забравили развитието на играчи“, добави Иванов пред БНТ.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

  • 25 фев 2026 | 15:39
  • 824
  • 0
Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

  • 25 фев 2026 | 14:22
  • 935
  • 3
Веско Маринов: Много голям почитател съм на Лудогорец, Чочев ми е любимец

Веско Маринов: Много голям почитател съм на Лудогорец, Чочев ми е любимец

  • 25 фев 2026 | 14:14
  • 1572
  • 2
Попето спира с футбола поне до края на сезона

Попето спира с футбола поне до края на сезона

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 2030
  • 2
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 4658
  • 22
Лудогорец потегли за Унгария с Веско Маринов

Лудогорец потегли за Унгария с Веско Маринов

  • 25 фев 2026 | 13:34
  • 2550
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 2127
  • 3
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 4658
  • 22
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 3203
  • 4
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 18543
  • 16
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 26985
  • 47
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 20856
  • 70