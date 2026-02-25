Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори за развитието на децата и детско-юношеския футбол у нас. Той коментира и как очакваната категоризация на клубовете ще спомогне за подобряването на работата с младите.

„Положително ще бъде, че вече ще се работи по единна методика във всички детско-юношески школи, които влизат в тази категоризация. Дават се насоки на треньорите, дават се насоки на самия клуб, на база инфраструктура, на база тренировъчен процес, на база натоварване. Това се много важни неща за развитието на българския футбол.

Работят 130 федерации. Големи клубове работят с тази фирма, така че ние сме преценили като футболен съюз, че това е изключително важно, за да се промени основата, защото последните години сме обърнали пирамидата на обратно. За нас е важно мъжкия футбол, професионалния и сме забравили развитието на играчи“, добави Иванов пред БНТ.