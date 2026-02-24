Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Хасково
  3. Живко Желев за мача с Марица (Милево)

Живко Желев за мача с Марица (Милево)

  • 24 фев 2026 | 07:39
  • 378
  • 0
Живко Желев за мача с Марица (Милево)

ОФК Хасково приема утре Марица (Милево). Срещата е четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Елементът на изненада отпада, защото наскоро играхме помежду си. Предстоящият мач е турнирен и трябва да завърши с победител. В такива двубои всеки има шансове за успех. Няма да сме в оптимален състав, ще отсъстват основни играчи. Излизаме и играем. Надявам се да се представим на ниво и да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на ОФК Хасково.

Снимка: fchaskovo

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес изгледа на живо загубата на Лудогорец на "Колежа"

Веласкес изгледа на живо загубата на Лудогорец на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 20:51
  • 9206
  • 8
Балтанов: Това е дух и сърце! Победихме може би най-добрия отбор в България

Балтанов: Това е дух и сърце! Победихме може би най-добрия отбор в България

  • 23 фев 2026 | 20:27
  • 12559
  • 25
Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

  • 23 фев 2026 | 20:19
  • 13392
  • 36
Николай Минков: На Ботев му приляга да е в челните места

Николай Минков: На Ботев му приляга да е в челните места

  • 23 фев 2026 | 20:17
  • 1792
  • 5
Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 103359
  • 815
Вихрен привлече френски нападател

Вихрен привлече френски нападател

  • 23 фев 2026 | 19:50
  • 1525
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

  • 24 фев 2026 | 07:00
  • 6177
  • 16
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 2437
  • 0
Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 103359
  • 815
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 30791
  • 58
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 8555
  • 4
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 56118
  • 103