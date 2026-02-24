Живко Желев за мача с Марица (Милево)

ОФК Хасково приема утре Марица (Милево). Срещата е четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Елементът на изненада отпада, защото наскоро играхме помежду си. Предстоящият мач е турнирен и трябва да завърши с победител. В такива двубои всеки има шансове за успех. Няма да сме в оптимален състав, ще отсъстват основни играчи. Излизаме и играем. Надявам се да се представим на ниво и да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на ОФК Хасково.

Снимка: fchaskovo