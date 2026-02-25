Питсбърг и Колорадо размениха защитници

Отборите на Питсбърг Пенгуинс и Колорадо Аваланш извършиха сделка по размяна на защитници, съобщиха двата клуба от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

"Пингвините" привлякоха 27-годишния Самюел Жирар, а заедно с него получиха и избор във втория кръг на драфта през 2028 година. В замяна Колорадо взима Брет Кулак.

Колорадо предпочете да се раздели с Жирар, въпреки че той има цели 583 мача за клуба зад гърба си. През този сезон той има три гола и девет асистенции, но неговата заплата от 5 милиона долара на сезон се оказа проблем за "лавините", тъй като контрактът му изтича чак през лятото на 2027 година.

Жирар бе и част от отбора на Колорадо, който спечели купа "Стенли" през сезон 2021/22.

Кулак прекара в Питсбърг малко повече от два месеца. Той бе взет от "пингвините" в средата на декември в сделка, която прати вратаря Тристан Джари в Едмънтън Ойлърс. За този период 32-годишният бранител записа един гол и шест асистенции в 25 мача, като бе трети по игрово време след защитниците в тима след Крис Летанг и Ерик Карлсон.

Кулак е в последния сезон от настоящия си договор, който бе подписан през лятото на 2022 година и бе на обща стойност 11 милиона долара.