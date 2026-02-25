Малинин: Позволих на страха да влезе в живота ми

Американският фигурист Иля Малинин е позволил на страха да влезе в живота му на Олимпийските игри в Милано-Кортина, което е предопределило катастрофалното му представяне, разкри той профила си в социалната мрежа Инстаграм.

Двукратният световен шампион се класира осми при мъжете. Той водеше след кратката програма, но допусна няколко грешки във волната. Преди Олимпийските игри американецът беше спечелил 14 поредни състезания.

„Всичко, което се беше случило до този момент, изглеждаше като загуба на време. Нямаше смисъл да продължавам, нямах вяра в света и нямах причина да се доверявам на себе си“, написа Малинин.

„Позволих на страха да влезе в живота ми и той ме съсипа. Сега е време да стана и да опитам отново. Всичко е направено, приключило, отминало. Очакват ме нови цели и предизвикателства, добави той.

„Пристигнах като един човек и си тръгнах с променено мислене. Въпреки това имах невероятни моменти и спомени, не си тръгнах с празни ръце. Следващата стъпка е изкуплението. Ще се видим в Прага на Световното първенство'“, завърши американецът.

21-годишният Малинин спечели титлата в отборното олимпийско състезание в Милано. Двукратен световен шампион (2024, 2025) и бронзов медалист от Световното първенство (2023), той стана първият фигурист в историята, изпълнил четворен аксел на международно състезание - най-трудният скок според системата за оценяване на Международния кънки съюз.