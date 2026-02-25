Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Очаквайте на живо: Лудогорец потегля за Унгария

Очаквайте на живо: Лудогорец потегля за Унгария

  • 25 фев 2026 | 12:45
  • 166
  • 0
Очаквайте на живо: Лудогорец потегля за Унгария

Лудогорец потегля за Унгария, където ще се изправи утре срещу Ференцварош в среща-реванш в двубой от плейофната фаза на Лига Европа. “Орлите” спечелиха с 2:1 първата среща и сега се нуждаят от минимум равенство, за да продължат напред.

Лудогорец тренира преди сблъсъка с Ференцварош, Салидо с първо занимание за новия си тим
Лудогорец тренира преди сблъсъка с Ференцварош, Салидо с първо занимание за новия си тим

Футболистите и треньорският щаб на разградчани ще пристигнат на летището в Пловдив към 13:00 часа, а от 14:30 ще потеглят за Унгария. Пристигането на играчите ще може да гледате на живо по Sportal.bg.

