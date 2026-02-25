Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  България с 12 биатлонисти на младежкото световното в Арбер

България с 12 биатлонисти на младежкото световното в Арбер

  • 25 фев 2026 | 13:27
България с 12 биатлонисти на младежкото световното в Арбер

Българската федерация по биатлон изпраща 12 млади таланти на световното първенство в Арбер, Германия. Шампионатът за младежи и девойки в германския зимен център започва тази събота с индивидуалните стартове и ще продължи до 8 март. Състезанията събират най-добрите на планетата при подрастващите, които ще спорят за отличията в две възрастови групи – до 19 и до 21 г.

Ето и кои ще представят България на световното младежко първенство в Арбер:

Момчета до 19 г.: Георги Джоргов (Сапарева баня), Николай Николов (Сапарева баня), Мартин Христов (Аякс Троян), Андрей Ночев (Аякс Троян);

Момичета до 19 г.: Рая Аджамова (Аякс Троян), Никол Кленовска (Банско 2019), Десислава Минчева (Сапарева баня), Никол Петкова (Амбарица Троян);

Младежи до 21 г.: Георги Наумов (Сапарева баня, в момента НСА), Веселин Белчински (Сапарева баня);

Девойки до 21 г.: Биляна Чавдарова (Стамболово, в момента НСА), Ирина Георгиева (Аякс Троян, в момента НСА);

Младите национали ще бъдат водени на шампионата в Германия от треньорите Илиян Пенев, Димчо Мицов и Иван Баряков с ваксмайстор Петър Петров. Това ще бъде последното първенство, на което двете възрастови групи ще стартират отделно, тъй като от 2027-а Международния съюз по биатлон (IBU) взе решение да остави единствено категорията до 21 г. Шампионатът в Арбер ще се излъчва в преки предавания по БНТ 3.

