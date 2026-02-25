Популярни
Статистиката сочи: Хулио Веласкес е най-добрият чуждестранен треньор на Левски

  • 25 фев 2026 | 10:59
  • 346
  • 0

Хулио Веласкес съвсем скоро може да се превърне еднолично в статистически най-добрия чуждестранен треньор на Левски. Испанецът записа 17-ата си шампионата победа начело на "сините" от началото на сезона. На фона на това, че са минали 22 кръга, постижението наистина си е впечатляващо, тъй като това означава, че специалистът е спечелил 77,27% от мачовете си в първенството, както и 80,3% от възможните точки.

Веласкес изравни клубен рекорд с успеха си над ЦСКА 1948. Допреди два дни Делио Роси беше единственият треньор от чужбина, с когото Левски бе стигал до 17 шампионатни победи в рамките на един сезон. Италианецът направи това през 2017/18. Но за да стигне до толкова победи, му трябваха 33 мача. Веласкес стигна до своите 17 успеха само от 22 мача, така че вече можем да го обявим за номер сред чуждестранните наставници на „сините“, макар двамата с Роси са с равен брой победи. Дните, в които двамата делят върха, обаче се преброени, защото само още един успех в първенството ще изкачи Хулио еднолично на върха.

Трети за всички времена е Люпко Петрович, който през 2000/01 постигна 16 победи от 19 кръга. Като процент неговото е едно от най-добрите постижения – 84,21%. А най-висок е делът победи при Рудолф Витлачил. През пролетта на 1970 година чехът поема за втори път „сините“, като този път идва в клуба 7 кръга преди края. Постига 6 поредни победи, а в последния мач, когато титлата вече е сигурна, си позволява да загуби от ЖСК-Славия с 0:1.

